غزة/ أدهم الشريف:

عند حافة الشاطئ غرب مدينة غزة، وقف أطفال بعمر الزهور وفتيات، الخميس، دعمًا ونصرةً للمشاركين في أسطول الصمود الدولي، ورفضًا للقرصنة التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي ضده، وهو في طريقه إلى قطاع غزة لكسر الحصار.

وحملت وقفة الأطفال والفتيات الكثير من معاني التحدي، رغم استباحة زوارق بحرية الاحتلال عرض البحر في الأفق القريب، والإصرار أيضًا على إيصال رسالتهم التضامنية.

ورفع المشاركون لافتات كُتبت عليها شعارات دعم وإسناد للمتضامنين الأجانب، أبرزها: "أهلاً بكم في غزة.. عيون أطفالنا تُبحر معكم"، و"أشرعة الكرامة لا تنكسر.. واصلوا المسير"، وذلك ضمن فعالية نظمها مركز "بلدنا" للثقافة والفنون، تخللها إلقاء كلمات باللغتين العربية والإنجليزية، وفقرات فنية لوّح خلالها المشاركون بالعلم الفلسطيني.





وكان الأسطول، الذي ضمَّ نشطاء وحقوقيين وقانونيين وشخصيات مجتمعية وازنة من جنسيات مختلفة، قد اعترضته بحرية الاحتلال في مياه البحر الأبيض المتوسط، على بُعد نحو 500 ميل بحري من غزة، واعتقلت المشاركين فيه، واعتدت عليهم جسديًا.

ولا تُعدّ هذه القرصنة الأولى من نوعها التي تنفذها "إسرائيل" ضد نشطاء أجانب حاولوا الوصول إلى قطاع غزة عبر البحر، خلال حرب الإبادة التي اندلعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار المُثقل بالخروقات الإسرائيلية، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر 2025.





وخاطبت الفتاة مِنَّة المقيد متضامني أسطول الصمود، قائلة: "أنتم لستم مجرد مسافرين على متن السفن، بل بوصلة الضمير العالمي التي تشير إلى الحق في زمن التيه".

وأكملت مِنَّة، في كلمة ألقتها خلال الفعالية: "إن انطلاقتكم في وجه الأمواج العاتية والحصار الجائر، رسالة بليغة مفادها أن الإنسانية لا يمكن خنقها، وأن الحرية حق لا تنازل عنه".

وأضافت أن "الأعمار في غزة لا تُقاس بعدد السنين، بل بحجم الفقد والألم العالق في ذاكرة ضحايا الحرب، ولا يُقاس الزمن بالساعات، بل بثقل اللحظات التي لا تُحتمل"، في إشارة إلى ما خلفته جرائم جيش الاحتلال إبّان حربه الدموية على غزة.





وقالت جنى نصار، وهي ناشطة في مركز "بلدنا": "إن ما يعانيه أطفال غزة يُعدّ واحدةً من أشد المآسي الإنسانية إيلامًا في عصرنا، وهم يدفعون الثمن الأكبر من أرواحهم ومستقبلهم، دون ذنب سوى أنهم يعيشون في قلب الحصار والمعاناة".

وأضافت جنى: "في غزة، استشهد آلاف الأطفال، وأصيب آلاف آخرون بجروح خطيرة، ينتظرون علاجًا لا يتوفر، ويترقبون فرصة نجاة تُعيقها المعابر المغلقة والقيود المستمرة، علاوةً على آلاف المواطنين المصابين بالسرطان وأمراض أخرى، الذين يواجهون خطر الموت جراء العجز في الدواء وعدم توفر العلاج".

وأكدت أن الحصار الإسرائيلي المطبق على غزة يحول دون حصول الأطفال على مقومات الحياة الأساسية، من حليب ومواد غذائية ومستلزمات ضرورية تحفظ صحتهم وكرامتهم.





بدوره، قال منسق فعالية مركز "بلدنا"، محمد مدوخ: "نقف اليوم على شاطئ البحر، الذي يشهد على ظلم الاحتلال، دعمًا لكل حر وشريف حاول الوصول إلى غزة، تضامنًا معها وسعيًا لكسر الحصار".

وفيما أدان مدوخ، في حديثه لصحيفة "فلسطين"، اعتداءات جنود الاحتلال على المتضامنين واحتجاز آخرين، أكد أن رفع الظلم عن غزة واجب على أحرار العالم.

وأشار إلى أن متضامنًا برازيليًا جاء على متن أسطول الصمود، توفيت والدته بعد اعتقاله في سجون الاحتلال مؤخرًا، معلقًا بالقول: "إن هذا المتضامن تذوق ما تذوقه أبناء الشعب الفلسطيني على مدار سنوات الاحتلال".





وأضاف: "هذا المتضامن أتى من دول الغرب داعمًا لغزة، ورأى ما رآه من بطش الاحتلال خلال أيام فقط، فما بالكم بشعب يعيش تحت الاحتلال منذ عشرات السنين".

وأكد مدوخ أهمية الفعاليات المساندة والداعمة للمتضامنين مع الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن سلسلة فعاليات مشابهة ستُعقد خلال الفترة المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين