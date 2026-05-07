السعودية: تجهيز أكثر من 20 ألف مسجد في مكة والمدينة لاستقبال الحجاج

أكد الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمشرف العام على أعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة، استعداد كامل الخدمات والمشاريع التي نفذتها الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

وخلال جولة ميدانية لتفقد جاهزية مساجد المشاعر المقدسة والمشاريع الداعمة لموسم حج 1447هـ، شدد الوزير على تعبئة كل الإمكانات البشرية والتقنية لدعم الحجاج. ومن أبرز الإجراءات: تهيئة أكثر من 20 ألف مسجد وجامع في مكة المكرمة والمدينة المنورة على طرق الحجاج ومناطقهم بالمملكة، بالإضافة إلى مساجد المنطقة المركزية كدعم للحرمين الشريفين.

كما اعتمدت الوزارة أكثر من 160 ألف نشاط دعوي ينفذه 1822 داعية و220 مترجمًا، مع توزيع 1.4 مليون مادة توعوية بـ27 لغة، وتوفير نحو 1.92 مليون نسخة من المصحف الشريف، وترجمة معاني القرآن بأكثر من 80 لغة.

شملت الجولة التفقدية مساجد نمرة والمشعر الحرام والخيف وحجاج البر، حيث تم التحقق من أعمال الصيانة والنظافة وتشغيل أنظمة التكييف والصوتيات والإنارة وسقيا المياه وإجراءات السلامة. كذلك، اطلع على مشاريع خفض الحرارة والمظلات وتلطيف الهواء في ساحات المساجد.

وأبرز الوزير استخدام التقنيات الحديثة مثل الشاشات التفاعلية والمكتبة الإلكترونية وتطبيق "رشد" والتعليم ثلاثي الأبعاد، إلى جانب كبائن التوعية الإسلامية وخدمات الاتصال المجاني المرئي على مدار الساعة، لتقديم إرشاد شامل بلغات متعددة.

المصدر / وكالات