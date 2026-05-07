تحذير من مشروع إسرائيلي لتحويل مطار قلنديا إلى مركز تراثي استيطاني

أطلقت محافظة القدس تحذيراً من اقتراب مصادقة الحكومة الإسرائيلية الأسبوع المقبل على خطة لبناء مركز تراثي استعماري في موقع مطار القدس الدولي ببلدة قلنديا شمال المدينة المحتلة.

وفي في بيان لها، الخميس، كشفت المحافظة أن الفكرة جاءت من الوزير الإسرائيلي للتراث الحاخام عميحاي إلياهو، للاحتفاء بمرور 50 عاماً على عملية "عنتيبي" العسكرية في أوغندا عام 1976.

ويستهدف المشروع إعادة تأهيل مبنى الاستقبال التاريخي للمطار، الذي بُني في عهد الانتداب البريطاني ووسّع في الفترة الأردنية، قبل سيطرة سلطات الاحتلال عليه بعد احتلال القدس عام 1967، ثم إغلاقه مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000.

ويهدف المركز إلى تعزيز الرواية الإسرائيلية في القدس من خلال: تحويل المباني القديمة، خاصة قاعة المسافرين، إلى معارض تاريخية عن الطيران والاستيطان في "عطروت" (قلنديا) على أراضٍ فلسطينية.

ويتضمن جناحا خاصا لذكرى يوني نتنياهو، شقيق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي قُتل في العملية، مع عرض تفاصيلها كإنجاز عسكري خاص.

وبحسب مصادر إسرائيلية، تبلغ تكلفة المرحلة التخطيطية 3 ملايين شيكل، من موازنة وزارة التراث لعام 2026 المعتمدة مسبقاً.

المصدر / فلسطين أون لاين