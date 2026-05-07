نجوم رياضيون وفنانون أيرلنديون يدعون لمقاطعة لقاء رياضي مع "إسرائيل"

انضم لاعبو كرة قدم إيرلنديون معروفون إلى نخبة من الشخصيات الفنية في حملة تطالب الاتحاد الأيرلندي بمقاطعة مباراتين ودييتين أمام "إسرائيل" ضمن دوري الأمم الأوروبية لاحقاً هذا العام.

أطلقت مجموعة "الرياضة الأيرلندية من أجل فلسطين" رسالة مفتوحة للاتحاد، متهمة "إسرائيل" بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، وانتهاك قواعد "يويفا" و"فيفا" بإقامة مباريات على أراضٍ فلسطينية محتلة.

أبرز القائمون على الحملة تصويت 93% من أعضاء الاتحاد في نوفمبر 2025 لتفويض قيادته بالضغط على "يويفا" لتعليق عضوية إسرائيل، مطالبين بتنفيذ هذا القرار.

ووقّع الرسالة لاعبون من الدوري المحلي، بالإضافة إلى المدرب السابق برايان كير واللاعبة لويز كوين، الحائزة على لقب أفضل لاعبة مرتين، فيما انضم فنانون مثل فرقة الروك "فونتينز دي.سي" والممثل ستيفن ريا، المرشح للأوسكار سابقاً.

ومن المقرر استضافة أيرلندا "إسرائيل" في ملعب "أفيفا" بدبلن يوم 4 أكتوبر، مع لقاء آخر يوم 27 سبتمبر على أرض محايدة مصنفة إسرائيلية.

تصريحات بارزة

قال روبرتو لوبيز، قائد شامروك روفرز ورئيس نقابة اللاعبين، إن "الكارثة الإنسانية في فلسطين تسبق أي اعتبارات رياضية"، مضيفاً أن أيرلندا "يمكنها أن تقود التغيير الذي يتردد الآخرون عنه". لوبيز، مولود في دبلن، مرشح لتمثيل الرأس الأخضر في كأس العالم.

وتشترك "إسرائيل" في "يويفا" منذ الثمانينيات بعد استبعادها من الاتحاد الآسيوي في السبعينيات بسبب رفض دول آسيوية مواجهتها.

وأكد رئيس الوزراء ميشيل مارتن ضرورة إقامة المباريات، مشيراً في "آيريش تايمز" إلى انتقاداته الشديدة لسياسات "إسرائيل" في غزة مع إدانة هجوم حماس، واصفاً تداخل الرياضة بالسياسة بـ"المعقد".

