مجلس هجرة أمريكي يعاود إجراءات ترحيل طالب فلسطيني من جامعة كولومبيا

أعاد مجلس استئناف قضايا الهجرة الأمريكي تشغيل الإجراءات التنفيذية لترحيل الطالب الفلسطيني محسن المهداوي، الملتحق بجامعة كولومبيا، بناءً على وثيقة قضائية كشف عنها محاموه.

كانت قاضية هجرة قد منعت في فبراير الماضي محاولات إدارة الرئيس دونالد ترامب لإبعاده، عقب اعتقاله العام السابق بسبب مشاركته في مظاهرات مؤيدة للقضية الفلسطينية. لكن القاضية نينا فروس، التي جمدت الإجراءات، أُنهيت خدمتها الشهر الماضي، قبل أن يقرر المجلس التابع للمكتب التنفيذي لمراجعة الهجرة في وزارة العدل إلغاء قرارها.

تتهم إدارة ترامب ناشطي دعم فلسطين، بما في ذلك المهداوي، بممارسة معاداة السامية وتشجيع التطرف وتعطيل السياسة الخارجية الأمريكية. في المقابل، يرى نشطاء حقوقيون ومنظمات يهودية أن السلطات تمزج بين معارضة الحرب الإسرائيلية على غزة واحتلال الأراضي الفلسطينية من جهة، وبين معاداة السامية من جهة أخرى، كما تخلط بين الدفاع عن حقوق الفلسطينيين والتطرف.

أعرب المهداوي في بيان أصدره فريق دفاعه عن قناعته بأن الحكومة "تستغل قوانين الهجرة لقمع الأصوات المعارضة".

لاجئ فلسطيني

نشأ المهداوي في مخيم لاجئين بالضفة الغربية المحتلة، واعتُقل في أبريل 2025 أثناء مقابلة متعلقة بطلب الجنسية الأمريكية. أُفرج عنه بعد أسبوعين بقرار قضائي دون أي اتهامات جنائية.

يؤكد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، ممثل المهداوي، أن الترحيل مستحيل حالياً بسبب الطعن المعلق أمام محكمة اتحادية.

وتندرج هذه القضية ضمن حملة واسعة أطلقتها إدارة ترامب ضد الجماعات الداعمة لفلسطين، تشمل ترحيل متظاهرين أجانب، وتهديدات بقطع تمويل الجامعات، ومراقبة نشاط المهاجرين عبر الإنترنت.

أثار ذلك قلق خبراء حقوق الإنسان حول حرية التعبير والمحاكمة العادلة والحرية الأكاديمية، خاصة مع استمرار الاحتجاجات الجامعية ضد الحرب على غزة منذ أواخر 2023، والتي بلغت أوجها في 2024 قبل تراجعها تدريجياً.

المصدر / فلسطين أون لاين