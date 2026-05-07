والإصابات إلى 172,520

"الصحة": ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة في غزة إلى 72,628

07 مايو 2026 . الساعة 12:32 بتوقيت القدس
مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 9 شهداء

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع إجمالي ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 72,628 شهيدا، إضافة إلى 172,520 مصابا، في ظل استمرار الهجمات وصعوبة الوصول إلى العديد من الضحايا العالقين تحت الأنقاض.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 9 شهداء، بينهم 3 شهداء جدد و3 جثامين جرى انتشالها من مناطق مدمرة، إلى جانب 39 إصابة متفاوتة.

وأضافت أن حصيلة الضحايا منذ انهيار وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفعت إلى 846 شهيدا و2,418 مصابا، بينما تمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال 769 جثمانا من تحت الركام.

وأشارت المصادر إلى أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في وقت تواجه فيه فرق الإسعاف والدفاع المدني صعوبات كبيرة في الوصول إلى المناطق المستهدفة بسبب استمرار القصف ودمار البنية التحتية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
