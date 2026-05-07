الصحة بغزة: أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية تتفاقم بشكل خطير

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبري ما زالت تتفاقم بشكل خطير، حيث وصلت معدلات النقص إلى مستويات صفرية في العديد من الأصناف الأساسية.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي، وصل "فلسطين أون لاين"، نسخة عنه، الخميس، أن 47% من الأدوية الأساسية و59% من المستهلكات الطبية و87% من مواد الفحص المخبري رصيدها صفر، الأمر الذي يهدد بشكل مباشر الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وأكدت أن خدمات السرطان وأمراض الدم والرعاية الأولية والكلى والغسيل الدموي والأدوية النفسية من أكثر القطاعات تضرراً جراء الأزمة، إضافة إلى نقص المستهلكات الطبية اللازمة لجراحات العيون والقسطرة القلبية وغسيل الكلى.

كما أشارت الوزارة إلى أن نقص مواد الفحص المخبري الضرورية مثل تحاليل CBC وفحص غازات الدم والكيمياء السريرية يهدد بإيقاف إجراء الفحوصات المخبرية للمرضى، مما يزيد من معاناتهم ويضاعف المضاعفات الطبية.

وشددت وزارة الصحة على أن استمرار هذه المؤشرات الصفرية يقوض جهود الكوادر الطبية ويضاعف معاناة المرضى، داعية كافة المؤسسات المعنية إلى تكثيف الجهود الطارئة لتعزيز الإمدادات الطبية وضمان وصولها إلى مرافق تقديم الخدمة.

