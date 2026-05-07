استشهاد نجل د. خليل الحية.. وجماهير غفيرة تشيّع جثمانه في غزة

استشهد صباح الخميس، عزام الحية، نجل رئيس حركة حماس في غزة الدكتور خليل الحية، متأثرا بجراحه التي أصيب بها مساء الأربعاء في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة غزة، فيما شيّعت جماهير فلسطينية جثمانه في مراسم وداع حاشدة.



من مشهد تشييع جماهير شعبنا لجثمان عزام خليل الحية (تصوير: محمود أبو حصيرة)

ووفق مصادر طبية في مجمع الشفاء الطبي، فقد وصل عزام الحية إلى المستشفى في حالة حرجة عقب إصابته في المكان المستهدف، قبل أن يعلن عن استشهاده صباح اليوم.

وشاركت جماهير فلسطينية في تشييع جثمان عزام الحية، وسط حالة من الحزن والغضب، في وقت تتواصل فيه الهجمات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.



نجل رئيس حركة حماس د. خليل الحية

وباستشهاد عزام، يكون الدكتور خليل الحية قد فقد أربعة من أبنائه في مسار المقاومة، وهم: أسامة، وحمزة، وهمام، وعزام، حيث كان همام ــ وهو التوأم لعزام ــ قد استشهد في سبتمبر/أيلول 2025، إثر ضربة استهدفت قيادات من حركة "حماس" خلال وجودهم في العاصمة القطرية الدوحة.

نجل الحية أثناء تشييع جثمانه من قبل جماهير شعبنا

وكان 10 مواطنين فلسطينيين، بينهم عقيد في الشرطة، قد استشهدوا أمس، وأصيب آخرون، جراء استمرار خروقات قوات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لليوم الـ210 على التوالي، وسط تصعيد ميداني متواصل طال عدة مناطق في القطاع.

