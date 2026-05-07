بالفيديو المتطرف يهودا غليك يقود اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

07 مايو 2026 . الساعة 10:51 بتوقيت القدس
المتطرف غليك في ساحات المسجد الأقصى المبارك برفقة مستوطنين

قاد عضو "الكنيست" السابق المتطرف "يهودا غليك"، صباح الخميس، اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

وأفادت محافظة القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، بقيادة المتطرف غليك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين الوافدين للمسجد، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وأمس الأربعاء طالب 13 عضوا في "الكنيست" الإسرائيلي بينهم 3 وزراء بفتح المسجد الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين، يوم الجمعة 15 مايو/أيار الجاري بمناسبة "يوم القدس" العبري، وهو يوم احتلال المدينة عام 1967.

ويُعتبر يوم القدس "عيدا وطنيا" يحتفل فيه الإسرائيليون لإحياء ذكرى سيطرة "إسرائيل" على ما تبقى من مدينة القدس، واحتلال الجزء الشرقي منها، وعلى وجه الخصوص البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وذلك خلال حرب يونيو/حزيران عام 1967.

وتتواصل الدعوات لتكثيف الرباط وحشد أكبر عدد ممكن من المرابطين في المسجد الأقصى، للتصدي لمخططات المستوطنين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
