فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مكبات النفايات في غزة… حشرات وقوارض وزواحف تلاحق النازحين

المتطرف يهودا غليك يقود اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

الاحتلال يواصل خروقاته لـ "وقف إطلاق النار" بقصف جوي ومدفعي على قطاع غزة

الاحتلال يحتفل بتخريج جنوده في ساحة البراق الملاصقة للأقصى

أونروا: عجز مالي يصل لـ 200 مليون دولار يهدد خدماتنا حتى أغسطس المقبل

أمين اسليم… سبعة أشهر من الألم بانتظار فرصة نجاة

السلوباغاندا... احذر فأنت الهدف!

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة ويغلق مداخل بيت أمر

القدس في زمن النكبة... بين المعارك الميدانية والتحولات المصيرية

نطالب بنزع سلاح الصهاينة

بالفيديو الاحتلال يحتفل بتخريج جنوده في ساحة البراق الملاصقة للأقصى

07 مايو 2026 . الساعة 10:20 بتوقيت القدس
...
حائط البراق يستولي عليه الاحتلال وهو جزء أصيل من المسجد الأقصى

أقامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس حفل تخرج لـ100 جندي في ساحة حائط البراق الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور عسكري رسمي.

ووثقت عدسات للمستوطنين الحفل الذي أقيم في ساحة البراق، والذي تسيطر عليه دولة الاحتلال وتزعم أنه تراث يهودي وتطلق عليه اسم "حائط المبكى".

وسبق للهيئة الإسلامية العليا في القدس أن كررت في السنوات الماضية إن " حائط البراق الذي هو سور رئيس من أسوار المسجد الأقصى المبارك".

وأضافت: "هذا المسجد المبارك بما في ذلك حائط البراق هو للمسلمين وحدهم بقرار إلهي من الله عزّ وجل، منذ معجزة الإسراء والمعراج، وحتى يومنا هذا وإلى يوم القيامة".

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأقصى #المسجد الأقصى #الاحتلال #حائط البراق #حائط المبكى #تخريج جنود

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة