الاحتلال يحتفل بتخريج جنوده في ساحة البراق الملاصقة للأقصى

أقامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس حفل تخرج لـ100 جندي في ساحة حائط البراق الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور عسكري رسمي.

ووثقت عدسات للمستوطنين الحفل الذي أقيم في ساحة البراق، والذي تسيطر عليه دولة الاحتلال وتزعم أنه تراث يهودي وتطلق عليه اسم "حائط المبكى".

وسبق للهيئة الإسلامية العليا في القدس أن كررت في السنوات الماضية إن " حائط البراق الذي هو سور رئيس من أسوار المسجد الأقصى المبارك".

وأضافت: "هذا المسجد المبارك بما في ذلك حائط البراق هو للمسلمين وحدهم بقرار إلهي من الله عزّ وجل، منذ معجزة الإسراء والمعراج، وحتى يومنا هذا وإلى يوم القيامة".

