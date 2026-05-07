الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة ويغلق مداخل بيت أمر

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها اعتقالات وإغلاق طرق وإصابة شاب بالرصاص قرب القدس المحتلة.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال 14 شابًا خلال اقتحامها بلدة عزون شرق المدينة وبلدة حبلة جنوبها. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت عزون من مدخلها الشمالي، وانتشرت في عدة أحياء، بينها المثلث وخلة دربة ومنطقة المقبرة، قبل أن تداهم منازل المواطنين وتفتشها وتعبث بمحتوياتها.

وأسفرت الحملة عن اعتقال كل من: وليد سعيد سلامة، ومحمد الطبيب، وناجي رضوان، ونادي رضوان، ومعاوية رياشي، وحيي حمزة حسين، ومحمد وأحمد فواز شبيطة، ويحيى الغناوي، ونوح رابي، وكنعان البم، وعمير عدوان، فيما انسحبت القوات بعد اقتحام استمر نحو ثلاث ساعات.

اقتحام جنوب قلقيلية

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حبلة جنوب قلقيلية، وتجولت في شوارعها وأحيائها، بينها شارع الكنتري وحديقة الحرية، قبل أن تعتقل الشقيقين سامي وهاني جمعة عقب مداهمة منزل شقيقتهما من عائلة شتات.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن علي مسيمي بعد اقتحام مخيم عسكر الجديد شرقي المدينة، حيث داهمت عدة منازل وسط انتشار عسكري واسع قبل انسحابها من المنطقة.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أسيد متعب النجار عقب مداهمة منزله في مدينة يطا جنوب المحافظة وتفتيشه. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل ترافقها جرافة عسكرية، وأغلقت مداخل البلدة الرئيسية وعددًا من الطرق الداخلية بالسواتر الترابية، ما أدى إلى عزل آلاف المواطنين وتقييد حركتهم.

إصابة في القدس

وفي القدس المحتلة، أُصيب شاب يبلغ من العمر 18 عامًا برصاص قوات الاحتلال قرب بلدة الرام شمال المدينة. وأفادت محافظة القدس بأن الشاب أصيب بالرصاص في الفخذ أثناء تواجده قرب جدار الفصل العنصري، ووصفت حالته بالمستقرة.

وفي الأغوار الشمالية، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس وبلدة طمون جنوبها، وداهمت عدة منازل قبل أن تنسحب دون تسجيل حالات اعتقال.

