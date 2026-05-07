الاحتلال يواصل خروقاته لـ "وقف إطلاق النار" بقصف جوي ومدفعي على قطاع غزة

07 مايو 2026 . الساعة 08:53 بتوقيت القدس
الاحتلال مستمر في خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار (تصوير: فرانس برس)

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، خروقاتها الميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة، عبر سلسلة من الاستهدافات بالأسلحة الرشاشة والقذائف المدفعية طالت مناطق متفرقة من القطاع، وذلك عقب ليلة دامية شهدت ارتقاء 13 شهيداً في مجازر متفرقة.

ووفق متابعة "فلسطين أون لاين"، فقد فتحت الآليات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال والمتمركزة خلف السياج الأمني في مدينة خان يونس، نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة صوب الأراضي والمناطق السكنية في الجهة الشرقية للمدينة.

اقرأ أيضا: الحية: الاحتلال يعرقل المفاوضات وتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى شرط للانتقال للثانية

وتزامن إطلاق النار مع قصف مدفعي استهدف المنطقة ذاتها، مما أثار حالة من التوتر في صفوف المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

استهدافات في غزة والشمال

وفي سياق متصل، شهدت مدينة غزة تحركات لآليات الاحتلال التي أطلقت النار بشكل مكثف باتجاه المناطق الشرقية للمدينة.

كما طال القصف المدفعي الإسرائيلي الأطراف الشمالية لبلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، في استمرار لذات النهج التصعيدي.

يأتي هذا التصعيد الميداني بعد ساعات من ارتكاب جيش الاحتلال عدة مجازر أمس الأربعاء، أسفرت عن استشهاد 13 مواطناً وإصابة آخرين في استهدافات جوية ومدفعية طالت مناطق مأهولة.

ويواصل جيش الاحتلالل انتهاكاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول من العام المنصرم، عبر عمليات التوغل المحدود، وإطلاق النار، والقصف المتقطع الذي يستهدف المزارعين والمدنيين في المناطق الحدودية.

المصدر / فلسطين أون لاين
