"هآرتس": "إسرائيل" تعيش أيامها الأخيرة ونتنياهو قادها إلى التفكك الكامل

حذّرت صحيفة هآرتس العبرية من ما وصفته بـ"الانهيار الداخلي" الذي يهدد مستقبل دولة الاحتلال، مؤكدة في مقال للكاتبة كارولينا لاندسمان أن "إسرائيل" تمر بمرحلة غير مسبوقة قد تقود إلى تفككها الكامل.

وقالت الكاتبة في مقال لها، الأربعاء، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نجح في تكريس معادلة "الدولة هي أنا"، معتبرة أن مصيره السياسي بات مرتبطاً بشكل مباشر بمصير مؤسسات الدولة، في ظل ما وصفته بحالة الانصهار الكامل بين شخصه وبنية الحكم.

وأضافت الكاتبة الإسرائيلية، أن الأزمة لم تعد سياسية عابرة، بل تحولت إلى حالة "تفكك ممنهج" أصابت مؤسسات الاحتلال الأساسية، مشيرة في ذات السياق إلى أن نتنياهو دمّر النسيج الاجتماعي، وأضعف الجيش، وأرهب المؤسسة القضائية، حتى باتت الدولة عاجزة عن إنقاذ نفسها.

وأكد مقال الكاتبة أن المحاولات التي يقودها "الرئيس الإسرائيلي" والمحكمة العليا لاحتواء الأزمة أو كسب الوقت لم تعد مجدية، معتبرة أن إسرائيل التي عرفها العالم "انتهت فعلياً"، ولم يتبقَّ سوى "أطلال" تديرها سلطة فردية تتمحور حول نتنياهو.

ورأت أن حالة الانقسام والتآكل الداخلي وصلت إلى ذروتها، في قراءة وصفت بأنها من أكثر المواقف تشاؤماً داخل الأوساط الإسرائيلية تجاه مستقبل دولة الاحتلال.

