الطقس: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يسود الخميس طقس غائم جزئياً يتحول إلى صافٍ، مع أجواء معتدلة فوق المناطق الجبلية وحارة نسبياً في باقي المناطق. ومن المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعاً واضحاً، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وبحر خفيف الموج.

أما خلال ساعات المساء والليل: يصبح الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ويميل للبرودة نسبياً في المناطق الجبلية، بينما يكون معتدلاً في بقية المناطق، مع استمرار الرياح على النحو نفسه والبحر هادئ الموج.

يوم الجمعة: يتوقع أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، مع استمرار الأجواء المعتدلة في الجبال والحارة نسبياً في باقي المناطق، وتسجل درجات الحرارة ارتفاعاً إضافياً، والرياح والبحر كما هما دون تغير يُذكر.

ويوم السبت: يُتوقع طقس غائم جزئياً إلى صافٍ، يميل للحرارة نسبياً في المناطق الجبلية وحار في باقي المناطق، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، ورياح خفيفة إلى معتدلة شمالية غربية وشمالية شرقية، وبحر خفيف الموج.

أما يوم الأحد: يسود طقس غائم جزئياً إلى صافٍ، يكون حاراً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة الاتجاه نفسه، والبحر خفيف الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين