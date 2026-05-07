الحية: الاحتلال يعرقل المفاوضات وتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى شرط للانتقال للثانية

أكد رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، خليل الحية، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق أهالي القطاع "لا يبررها شيء"، مشددًا على أن جيش الاحتلال يتمرد على القرارات والاتفاقيات الموقعة، خصوصًا المتعلقة بوقف إطلاق النار.

وقال الحية، في تصريحات صحفية عقب منتصف ليل الأربعاء، إن المفاوضات لا تزال تراوح مكانها نتيجة التعنت الإسرائيلي وعدم الالتزام باتفاق شرم الشيخ، موضحًا أن الاحتلال "يضرب بعرض الحائط كل شيء"، ما يضع الوسطاء والضامنين أمام مسؤولياتهم.

وأضاف أن "حماس" قدمت عدة مبادرات والتزمت بجميع تعهداتها، في حين لم يلتزم الاحتلال بما تم الاتفاق عليه، مؤكدًا أنه يقف عند موقف محدد ويرفض تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى، الأمر الذي يعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات.

وشدد الحية على جاهزية الحركة للدخول في نقاشات المرحلة الثانية، شريطة تنفيذ الاحتلال لبنود المرحلة الأولى من الاتفاق، داعيًا الوسطاء والضامنين إلى إلزامه بالتنفيذ، في ظل وجود "أوراق واضحة واتفاق موقع عليه".

وعدّ تطبيق المرحلة الأولى بأنه الاختبار الحقيقي لمدى التزام الاحتلال، متسائلًا عن إمكانية الانتقال إلى المرحلة الثانية في ظل عدم السماح بدخول لجنة التكنوقراط (اللجنة الوطنية لإدارة غزة) إلى قطاع غزة.

وفي سياق متصل، تطرق الحية إلى القصف الإسرائيلي الذي استهدف، مساء الأربعاء، مجموعة من المواطنين في حي الدرج بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر، بينهم نجله عزام الحية.

وأكد أن جميع المستهدفين في غزة هم "أبناء الشعب الفلسطيني"، مشددًا على أن استهداف المدنيين لا يمكن تبريره بأي شكل.

وكان جيش الاحتلال قد قصف مجموعة من المواطنين في حي الدرج، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة عدد من المواطنين، بينهم نجل الحية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ209 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر قصف مدفعي وإطلاق نار ونسف لمنازل المواطنين والمنشآت المدنية.

المصدر / فلسطين أون لاين