التجمع الوطني للعشائر والقبائل يعلن رفضه ومحاربته المليشيات العميلة

06 مايو 2026 . الساعة 20:26 بتوقيت القدس
مدير التجمع الوطني للعشائر والقبائل في مديرية رفح، الشيخ حسين ابو عيادة

أعلن مدير التجمع الوطني للعشائر والقبائل في مديرية رفح، الشيخ حسين ابو عيادة، عن رفضه ومحاربته كل المليشيات العميلة الخارجة عن الصف الوطني والموجهة من قبل الاحتلال .

ودعا أبو عيادة في بيان له، أمس الثلاثاء، من التحق بهذه الميلشيات إلى أن يعود إلى رشده وحضن الشعب وأن يتوب توبة نصوحة.

وقال البيان: "نرفض توجيه الشكر الموجه لأكرم جرغون من قبل مختار عائلة جرغون الذي حصل في جاهة آل أبو رزق يوم الثلاثاء 28 أبريل الماضي".

وكانت عائلة بربخ بكافة فروعها ووجهائها ومخاتيرها، أعلنت عن استنكارها كلمة المختار جمال جرغون في الصلح بين عائلته وعائلتي أبو رزق والزرابي والتي شكر فيه العميل أكرم جرغون.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال الإسرائيلي #الميلشيات العميلة #التجمع الوطني للعشائر والقبائل

