أتلتيكو مدريد يحدد ثمن نجمه لبرشلونة

حدد أتلتيكو مدريد الإسباني السعر المبدئي لنجمه الأرجنتيني، جوليان ألفاريز، الذي يسعى برشلونة لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بحسب تقرير صحفي.

وأفادت صحيفة "ARA" الكتالونية، الأربعاء، بأن أتلتيكو لن يجلس للتفاوض بأقل من 100 مليون يورو بخصوص ألفاريز.

وفي سياق متصل، أضافت الصحيفة أن المهاجم الإسباني، فيران توريس، لا يريد الرحيل عن برشلونة، في حين أن النادي لم يقدم له عرض للتجديد، حتى الآن.

وتتضمن خطة برشلونة استخدام توريس كورقة تبادل، كما يأمل النادي الكتالوني أن تؤدي مشاركته في كأس العالم 2026 إلى رفع قيمته السوقية.

وأشارت "ARA" إلى أنه إذا رحل روبرت ليفاندوفسكي، فسيعرض البارسا التجديد على توريس، الذي يبدو مصممًا على إكمال عقده الحالي، وحتى الرحيل مجانًا إذا لزم الأمر بعد نهاية الموسم المقبل.

