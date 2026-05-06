حملة تهدف إلى إقامة نوى استيطانية شمال الضفة

بدأ مجلس مستوطنات شمال الضفة حملة واسعة تهدف إلى تجنيد عائلات للمشاركة في إقامة نوى استيطانية جديدة في مناطق شمال الضفة الغربية، ضمن خطة توسعية استيطانية يجري الدفع بها خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب المعطيات، تأتي هذه الخطوة في إطار مخطط يهدف إلى إقامة 18 مستوطنة جديدة في مناطق متفرقة من شمال الضفة، بدعم مباشر من وزارة الاستيطان الإسرائيلية، التي تعمل على تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني في المنطقة.

وتشير هذه التحركات إلى تصعيد في النشاط الاستيطاني، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تداعياته على الأرض والسكان الفلسطينيين، خاصة في المناطق الريفية والزراعية التي تشهد ضغطًا متزايدًا وإجراءات تهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي.

