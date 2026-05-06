بالفيديو قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين في الخليل

06 مايو 2026 . الساعة 17:37 بتوقيت القدس
اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين في الخليل (أرشيفية)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أربعة مواطنين، عقب هجوم شنه مستوطنون على رعاة أغنام في منطقة وادي أبو شبان بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين اعتدت على الرعاة أثناء وجودهم في أراضيهم، ما أدى إلى حالة من التوتر في المنطقة، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال وتقوم باعتقال أربعة مواطنين من المكان.

وتشهد منطقة مسافر يطا بشكل متكرر اعتداءات من قبل المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، في إطار سياسة تهدف إلى التضييق على السكان الفلسطينيين ودفعهم لترك أراضيهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اعتقالات #مسافر يطا #هجمات مستوطنين

