قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين في الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أربعة مواطنين، عقب هجوم شنه مستوطنون على رعاة أغنام في منطقة وادي أبو شبان بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين اعتدت على الرعاة أثناء وجودهم في أراضيهم، ما أدى إلى حالة من التوتر في المنطقة، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال وتقوم باعتقال أربعة مواطنين من المكان.

وتشهد منطقة مسافر يطا بشكل متكرر اعتداءات من قبل المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، في إطار سياسة تهدف إلى التضييق على السكان الفلسطينيين ودفعهم لترك أراضيهم.

