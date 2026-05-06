الاحتلال يُخطر بهدم 50 منشأة تجارية في العيزرية

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بهدم 50 محلاً تجارياً ومنشأة في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس، في إطار تنفيذ ما يسمى مخطط (E1) الاستيطاني الذي يهدف لتوسيع السيطرة الإسرائيلية في المنطقة وخلق تواصل استيطاني مع مستعمرة معالي أدوميم.

وذكرت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال أبلغت نحو خمسين مالك محل ومنشأة في منطقة المُشتل على المدخل الرئيسي للبلدة، بضرورة إخلاء ممتلكاتهم قبل صباح الأحد المقبل، تمهيدًا لتنفيذ أوامر هدم سابقة صدرت في آب/أغسطس 2025.

وحذرت سلطات الاحتلال من أنها ستنفذ عمليات الهدم وما يرافقها من تدمير للمحتويات في حال عدم الالتزام بالإخلاء خلال الفترة المحددة.

وأوضحت المحافظة أن أصحاب المحال قدموا التماسات لمحكمة الاحتلال ضد قرارات الهدم، ومن المتوقع البت فيها منتصف أيار/مايو الجاري، غير أن سلطات الاحتلال تواصل التحضير لتنفيذ عمليات الهدم رغم ذلك.

وبحسب المعطيات، فإن هذه المنشآت مستهدفة ضمن ما يُعرف بمشروع "نسيج الحياة"، وهو أحد أخطر مشاريع الاحتلال الهادفة إلى فرض ضم فعلي للمنطقة المصنفة (E1)، من خلال ربط مستعمرة "معالي أدوميم" بالقدس المحتلة.

ويؤدي تنفيذ المخطط إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها بشكل كامل، وابتلاع نحو 3% من مساحة الضفة لصالح ما يسمى "القدس الكبرى"، وتعميق نظام الفصل العنصري، وعزل تجمعات جبل البابا ووادي الجمل والعيزرية عن محيطها.

ويأتي هذا التصعيد في إطار سياسة الاحتلال الرامية إلى توسيع المستوطنات وفرض واقع جغرافي جديد يعيق أي تواصل فلسطيني مستقبلي في المنطقة الممتدة بين القدس والبحر الميت.

