9 شهداء بينهم عقيد في الشرطة جراء خروقات الاحتلال المتواصلة في غزة

غزة/ تامر قشطة:

استشهد تسعة فلسطينيين، بينهم عقيد في الشرطة، وأصيب آخرون، الأربعاء، جراء استمرار خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لليوم الـ209 على التوالي، وسط تصعيد ميداني طال مناطق متفرقة من القطاع.

وأفاد المستشفى المعمداني، في بيان صحفي، باستشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين، في غارة نفذتها طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدفت حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، استشهد العقيد في الشرطة الفلسطينية نسيم الكلزاني، إثر استهداف طائرة مسيّرة مركبته في منطقة المواصي غرب خان يونس، ما أسفر أيضًا عن إصابة 15 مواطنًا بجروح متفاوتة، وفق ما أفادت به مصادر أمنية لصحيفة "فلسطين".

العقيد نسيم الكلزاني

وأوضح الدفاع المدني أن طواقمه انتشلت شهيدًا وعددًا من المصابين من محيط الكلية التطبيقية، حيث جرى نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج.

وفي غزة، استشهد المواطن رامي سليم أبو وطفة، جراء استهدافه بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب دوار الكويت جنوب مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر محلية استشهاد المواطن محمد العطار "أبو مالك"، متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها جراء قصف سابق قرب مفترق الجلاء.

كما استشهد كل من خالد محمد سالم جودة ومحمد الخطيب، متأثرين بإصاباتهما في غارات إسرائيلية سابقة استهدفت مناطق شمال غزة وحي النصر في المدينة، خلال الأيام الماضية.

ميدانيًا، أُبلغ عن وقوع إصابات جراء إطلاق نار إسرائيلي استهدف مدنيين وسط مدينة خان يونس، فيما ألقت طائرة مسيّرة قنبلة على سطح برج شوا وحصري المدمر جزئيًا في حي الرمال غرب غزة.

كما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشمالية الشرقية والجنوبية من مخيم البريج وسط القطاع.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق انتهاكات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 10 أكتوبر 2025 بوساطة عربية وأمريكية، والذي تنتهكه قوات الاحتلال عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار ونسف منازل المدنيين.

ووفق أحدث معطيات وزارة الصحة في غزة، بلغ عدد الشهداء منذ سريان اتفاق التهدئة 837 شهيدًا، إضافة إلى 2381 إصابة، فيما وثّق المكتب الإعلامي الحكومي 377 خرقًا إسرائيليًا خلال شهر أبريل الماضي، أسفرت عن استشهاد 111 مواطنًا وإصابة 376 آخرين.

