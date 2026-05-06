موقع واللاه نيوز عن نتنياهو أثناء محاكمته: "لا أعرف القواعد"

نشر موقع واللاه نيوز العبري خبرا صحفيا وضع فيه جزئيات وتفاصيل جرت خلال محاكمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقال الموقع، الأربعاء: وصل نتنياهو إلى المحكمة الجزئية في "تل أبيب"، حاملاً معه طلب العفو وموافقة النائب العام على إجراء محادثات بشأن اتفاق إقرار بالذنب بين الطرفين.

وأضاف: في بداية الجلسة، سُئل نتنياهو عما إذا كان يتذكر محادثة دارت بينه وبين شاؤول إيلوفيتش- احد المتهمين بالرشوة في ملفاتها المالك السابق لشركة بيزك -واللاه، فأجاب بأنه لا يعرف القواعد.

وكجزء من الاستجواب الذي أجرته النيابة، سُئل نتنياهو عن ملفات القضايا التي يُتهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

تتعلق التهمة الموجهة له والتي ستكون محور جلسة الاستماع، بتلقيه رشاوى من شاؤول وإيريس إيلوفيتش، مالكي شركة بيزك -واللاه آنذاك.

وذكر الموقع أنه على الرغم من تصريحه بأنه سيتمكن من إدارة المحاكمة أثناء توليه منصب "رئيس الوزراء"، إلا أنه سعى خلال جلسات الاستماع إلى إلغاء أو تقليص مدة العديد من أيام الشهادة بدعوى متطلبات منصبه.

وقد طلب إلغاء جلسة الاستماع التي عُقدت أمس بحجة "اجتماعات سياسية أمنية" في ظل التطورات مع إيران.

ونوه واللا إلى أن القضاة وافقوا على تقليص مدة الجلسة، لكنه طلب لاحقًا تقليصها مرة أخرى ثم استئنافها.

بعد مرور ساعة تقريبًا على بدء الجلسة، وُضع ظرفٌ باسم نتنياهو، الذي قال: "عليّ المغادرة"، وغادر بينما كان محاميه عاميت حداد، والمدعية العامة يهوديت تيروش، والقضاة يناقشون مسألة أخرى.

وأشار الموقع العبري أنه في بداية الجلسة، عادت المدعية العامة في القضية، يهوديت تيروش، إلى مقابلة مع دوف جيل هار عام ٢٠١٥، والتي ناقشتها بالأمس. سألت نتنياهو: "إلى جانب المحادثة التي أجريت في اليوم الأول بعد المقابلة والتي ذكرت أنك تتذكرها، هل هناك أي محادثات أخرى تتذكرها مع إيلوفيتش خلال هذين اليومين؟" فأجاب بالنفي.

"لا أعرف القواعد، هل يُسمح لي بالاحتفاظ بمواد لا تتعلق بالمحاكمة هنا، لاستغلال هذا الوقت الضائع؟" سأل القضاة بينما كانت تيروش تبحث عن تسجيل المحادثات التي طلب منها تقديمها له: "مواد تتعلق بعملي كرئيس للوزراء".

"لقد أحضرت بنفسك شهودًا.

لم أكن راضيًا فحسب، بل كنت غاضبًا جدًا. لقد كانت مقابلة عدائية انتهكت القواعد المتفق عليها بين المتحدث باسمي ووالا. لم أكن راضيًا عن المقابلة وطريقة إجرائها"، كرر نتنياهو. كيف أوصلني هذا الرجل إلى هذا الوضع، وكيف دفعني للاستمرار فيه؟ لقد أتيت إليه بادعاءات. أنا أعترض.

المصدر / فلسطين أون لاين