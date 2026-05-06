انسحاب الشرطة العسكرية من "ديمونا" بعد محاصرة الحريديم لها

06 مايو 2026 . الساعة 11:27 بتوقيت القدس
جنود إسرائيليون يقتادون أحد المتدينين الحريديم

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن الشرطة العسكرية الإسرائيلية اضطرت إلى مغادرة موقع في مدينة ديمونا، الليلة، بعد محاولة اعتقال أحد الفارين من التجنيد الإجباري.

وذكرت الصحيفة، الأربعاء، أن عشرات من الحريديين تجمعوا في المكان فور وصول قوة من الشرطة العسكرية، ما حال دون تنفيذ عملية الاعتقال ودفع القوة إلى الانسحاب.

وأشارت إلى أن الحريديين تمكنوا من الوصول إلى الموقع عقب تلقيهم تنبيهًا عبر منظومة تُعرف باسم “تسيفع شحور”، والتي تُستخدم لمساعدة الفارين من التجنيد والعمل على منع اعتقالهم.

ويمثل الحريديم نحو 13% من إجمالي سكان دولة الاحتلال، ويبررون رفضهم للخدمة العسكرية برغبتهم في التفرغ لدراسة النصوص الدينية، معتبرين أن الاندماج في البيئة العلمانية قد يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
