كومباني: مباراة باريس الأهم في مسيرتي

05 مايو 2026 . الساعة 21:36 بتوقيت القدس
فنسنت كومباني مدرب بايرن ميونخ

تحدث فنسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، عن القمة المرتقبة التي تجمع فريقه بباريس سان جيرمان، غدًا الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد حسم الفريق الفرنسي لقاء الذهاب على ملعبه (5-4).

وقال كومباني في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء الذي أجراه الثلاثاء، عن مشاعره قبل المباراة: "أشعر بهدوء تام، هدوء داخلي حقيقي، الأمر لا يقتصر على هذه المباراة فحسب، فأنا أحاول ألا أترك عواطف اللقاء تسيطر علي مبكرًا".

وأضاف: "كل ما يشغلني هو التحضير، والروتين، وإيجاد الكلمات المناسبة للغد، وحتى اللحظة الأخيرة، تظل تبحث عن تلك الجملة الختامية التي قد تستخرج آخر ذرة طاقة من الفريق، لكنني الآن أعيش حالة من الهدوء".

 

المصدر / وكالات
