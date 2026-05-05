السعودية تعلن ملامح خطة تنظيمية لتعزيز سلامة ضيوف الرحمن

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أن الحصول على تصريح الحج يمثل الركيزة الأساسية لضمان أداء المناسك بأمن وطمأنينة، مشيرة إلى أن الالتزام بالأنظمة يسهم بشكل فعال في تحقيق انسيابية الحركة داخل المشاعر المقدسة.

وبينت الوزارة السعودية، في بيان لها، الثلاثاء، أن التصاريح تمكن الجهات المعنية من إدارة الحشود بكفاءة عالية، من خلال تنظيم التفويج وتوزيع الحجاج بشكل متوازن على المواقع المختلفة، ما يرفع جاهزية الخدمات الميدانية في الأوقات والمواعيد المحددة.

وشددت الوزارة على أن الوجود غير النظامي يؤثر سلبا في أمن الحجاج وسلامتهم وكفاءة الخدمات المقدمة للجميع، محذرة من الانسياق خلف الإعلانات المضللة.

ودعت الوزارة السعودية الراغبين في أداء الفريضة إلى ضرورة التأكد من نظامية كل الإجراءات والتحقق من وجود تصريح الحج الرسمي قبل البدء بأي ترتيبات للحجز، مؤكدة أن الالتزام بالتعليمات هو السبيل الوحيد لرحلة إيمانية ميسرة.

