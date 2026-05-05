فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

21 قتيلًا وأكثر من 60 مصابًا في انفجار مصنع للألعاب النارية في الصين

شهيد إثر قصف إسرئيلي لمدينة غزة

بالصور.. "القسام" تكشف عن أبرز مرافقي محمد الضيف

محكمة الاحتلال تمدّد احتجاز ناشطين من "أسطول الصمود العالمي"

السعودية تسلم "الأونروا" مساهمتها السنوية بقيمة مليوني دولار

لجنة الحج والعمرة تعلن استكمال ترتيبات موسم حج 2026

السعودية تعلن ملامح خطة تنظيمية لتعزيز سلامة ضيوف الرحمن

بالمسيرات والصواريخ الموجهة.. حزب الله يستهدف دبابات وجرافات الاحتلال جنوبي لبنان

شهيدان وإصابات في قصف إسرائيلي على غزة وسط تواصل خروقات وقف إطلاق النار

الاحتلال يمدد اعتقال ناشطي "أسطول الصمود" تياغو أفيلا وسيف أبو كشك

السعودية تعلن ملامح خطة تنظيمية لتعزيز سلامة ضيوف الرحمن

05 مايو 2026 . الساعة 15:24 بتوقيت القدس
...
وضعت السلطات السعودية إجراءات مشددة على دخول مكة المكرمة (صورة أرشيفية)

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أن الحصول على تصريح الحج يمثل الركيزة الأساسية لضمان أداء المناسك بأمن وطمأنينة، مشيرة إلى أن الالتزام بالأنظمة يسهم بشكل فعال في تحقيق انسيابية الحركة داخل المشاعر المقدسة.

وبينت الوزارة السعودية، في بيان لها، الثلاثاء، أن التصاريح تمكن الجهات المعنية من إدارة الحشود بكفاءة عالية، من خلال تنظيم التفويج وتوزيع الحجاج بشكل متوازن على المواقع المختلفة، ما يرفع جاهزية الخدمات الميدانية في الأوقات والمواعيد المحددة.

وشددت الوزارة على أن الوجود غير النظامي يؤثر سلبا في أمن الحجاج وسلامتهم وكفاءة الخدمات المقدمة للجميع، محذرة من الانسياق خلف الإعلانات المضللة.

ودعت الوزارة السعودية الراغبين في أداء الفريضة إلى ضرورة التأكد من نظامية كل الإجراءات والتحقق من وجود تصريح الحج الرسمي قبل البدء بأي ترتيبات للحجز، مؤكدة أن الالتزام بالتعليمات هو السبيل الوحيد لرحلة إيمانية ميسرة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحج #موسم الحج #حجاج بيت الله الحرام #وزارة الحج السعودية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة