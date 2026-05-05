استطلاع دولي: 36% من الإسرائيليين يواجهون صعوبات في القراءة

كشف استطلاع عن معطيات لافتة تتعلق بمهارات القراءة لدى البالغين في "إسرائيل"، حيث أظهر أن 36% من الإسرائيليين يواجهون صعوبة في القراءة عند مستوى أساسي بلغتهم الأم.

وبيّن الاستطلاع أن ضعف مهارات القراءة لا يقتصر على ذوي التعليم المتدني، إذ إن ثلاثة من كل أربعة ممن يعانون من تدني مستوى القراءة هم من الحاصلين على تعليم ثانوي أو أعلى، ما يعكس فجوة بين التحصيل العلمي والمهارات الفعلية.

وأشار التقرير إلى أن نحو ثلث العاملين الذين يواجهون صعوبات في القراءة يشغلون وظائف أكاديمية أو مهنية أو إدارية، وهو ما يثير تساؤلات حول كفاءة مخرجات التعليم ومدى توافقها مع متطلبات سوق العمل.

وتسلّط هذه النتائج الضوء على تحديات حقيقية في منظومة التعليم والتأهيل المهني الإسرائيلي في وقت يعزو مراقبين إلى أن هذه النتائج السلبية تأتي بسبب تغليب الحكومة لميزانيات الأمن والعسكرية على التعليم.

