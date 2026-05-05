ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة إلى 72,615 شهيدًا و172,468 إصابة

05 مايو 2026 . الساعة 11:39 بتوقيت القدس
صورة حية لتشييع أحد شهداء الإبادة الجماعية في غزة (أرشيف)

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بوصول 3 شهداء إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم شهيدان جدد، إضافة إلى شهيد تم انتشاله، إلى جانب تسجيل 11 إصابة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها، الثلاثاء، أن إجمالي عدد الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغ 834 شهيدًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 2,365، إضافة إلى 768 شهيدًا جرى انتشالهم.

وبيّنت أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 72,615 شهيدًا و172,468 إصابة.

وأكدت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.

المصدر / فلسطين أون لاين
