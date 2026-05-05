مستوطن مسلح يقتحم مدرسة في جنين ويلاحق الطلبة

اقتحم مستوطن إسرائيلي بمركبته، الثلاثاء، ساحة مدرسة في بلدة سيلة الظهر جنوب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، ولاحق طلبة داخلها مشهرا سلاحه.

وقال شهود عيان، إن مستوطنا اقتحم ساحة مدرسة في سيلة الظهر بمركبته، وشرع في ملاحقة الطلبة داخل الساحة، ما أثار حالة من الهلع بينهم.

وأضاف الشهود أن المستوطن أشهر سلاحه داخل ساحة المدرسة قبل أن ينسحب من المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأظهر مقطع متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، اقتحام المستوطن لساحة المدرسة، فيما بدا الطلبة وهم يفرّون في محاولة للابتعاد عنه.

