بينهم فتى جريح على عكازيه.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، عددًا من المواطنين، بينهم فتية أحدهم جريح، خلال عمليات اقتحام متفرقة طالت بلدات في رام الله والخليل ونابلس، في الضفة الغربية المحتلة .

ففي بلدة سلواد شمال شرق رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فتية، بينهم الفتى الجريح محمد ياسر راجح حماد، الذي كان قد أُصيب سابقًا بعدة رصاصات في جسده، حيث اقتادته القوات وهو يستند إلى عكازيه، كما اعتدت بالضرب على شقيقه خلال عملية الاعتقال.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة حماد وعبثت بمحتوياته، قبل أن تعتقل أيضًا الفتى عز الدين محمد حامد من البلدة ذاتها.

وفي مدينة البيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى عمار أحمد معلا خلال اقتحامها مخيم الأمعري.

وفي جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن ضياء عبد الرحمن الدراويش، عقب اقتحام منزله في منطقة كريسة ببلدة دورا وتفتيشه.

وفي شرق نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وليد هاني جبر اشتية، بعد اقتحام قرية سالم ومداهمة منزله وتفتيشه، إلى جانب تخريب محتوياته.

كما استولت قوات الاحتلال، خلال عملية الاقتحام، على طائرة تصوير "درون" كانت داخل منزل المعتقل.