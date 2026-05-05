سموتريتش يشارك المستوطنين الرقص أمام الحرم الإبراهيمي

شارك وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، مساء الإثنين، آلاف المستوطنين في الرقص في ساحة الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت القناة السابعة العبرية الخاصة، إن سموتريتش والآلاف من أتباع تيار "الصهيونية الدينية" الذي يقوده أحيوا ما يسمى بـ "عيد الشعلة" (لاك بعومر)، في الساحة الواقعة أمام الحرم الإبراهيمي.

وظهر سموتريتش وهو يرقص رفقة المستوطنين أمام الحرم، وفق القناة.

ويحيي اليهود ما يسمى بـ"عيد الشعلة" هذا العام يومي الإثنين والثلاثاء، ويقولون إنهم يحتفلون في هذا اليوم بذكرى ثورة "الشعب اليهودي"، بقيادة الحاخام شمعون بار يوحاي، ضد الرومان في عام 132 ميلادي.

وفي يوليو/ تموز 2025، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن "تل أبيب" نقلت صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل الفلسطينية إلى المجلس الديني (يهودي) الاستيطاني في مستوطنة "كريات أربع".

ويوجد الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل، التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.

