شهادات لجنود إسرائيليون أعدموا كلابا في غزة بالرصاص أو التسميم

كشفت شهادات جديدة لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي قتلهم كلابا في قطاع غزة بعمليات إطلاق نار أو تسميم.

ونقل موقع "واي نت" النسخة الإلكترونية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن جندي لم يسمه، قوله: "أطلق جنود احتياط يعملون في موقع برفح النار على الكلاب الضالة من تلقاء أنفسهم"، وذكر أن نائب قائد كتيبة كان موجودا أيضا في القطاع وقام بتسميم الكلاب عمدا.

كما نقل الموقع شهادة عن جندي آخر، لم يسمه، "للأسف رأيتُ ذلك يحدث، كنت في نوبة حراسة مع آخرين، وسألوني إن كنت أرغب في إطلاق النار معهم، مررنا، فأطلقوا النار عليها" أي على الكلاب.

وقال الجندي: "أنا متأكد من أن القادة على علم بالأمر لكنهم لا يكترثون، لا أتذكر عدد الجنود الذين فعلوا ذلك، لكن من المؤكد أن أكثر من واحد فعل. أنا أعرف خمسة جنود على الأقل قتلوا كلابا".

ونقل الموقع أيضا عن جنديا لاحظ في أحد الأيام كلابا تعاني من القيء والإسهال، حيث علم لاحقا أن ضابطا قد وضع السم في الماء الذي كانت الكلاب تشرب منه.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها قضية قتل الجنود لحيوانات في غزة، فإلى جانب الاستهداف المباشر لمزارع تضم مواش وطيور، وثق عسكريون في إحدى مقاطع الفيديو خلال حرب الإبادة على غزة، عملية استهداف مباشرة للخيول.

وأظهر مقطع الفيديو، إطلاق عسكري إسرائيلي قذيفة بشكل مباشر صوب اثنين من الخيول مرا على بعد أمتار من الآلية الإسرائيلية.

وسبق أن طالب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بإطلاق النار ليس على الحمير فقط، بل على الأطفال كذلك، وفق ما نقلته هيئة البث خلال جلسة لمجلس الوزراء.

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين:د