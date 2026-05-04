فوز لجنة إعمار الخليل بجائزة الإيسيسكو للتميز في مجال التراث

أعلنت لجنة إعمار الخليل فوزها بـجائزة الإيسيسكو – أذربيجان "ناتافان" للتميز في مجال التراث، التي تنظمها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) بالشراكة مع مؤسسة حيدر علييف، احتفاء بأفضل المبادرات والممارسات الرائدة في صون التراث وتعزيز حضوره في العالم الإسلامي.

وتُعد هذه الجائزة الخامسة التي تحصدها اللجنة منذ تأسيسها عام 1996، بحسب بيانها، والثانية خلال عام 2026، في تأكيد واضح على ريادتها واستمرارية دورها في حماية التراث الثقافي وتعزيز صمود الإنسان الفلسطيني في البلدة القديمة.

وذكرت اللجنة أن هذا التكريم جاء ضمن جائزة "ناتافان" للتميّز التراثي، التي تُنظّم بمبادرة من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) وبالتعاون مع مؤسسة حيدر علييف، حيث تنافست لجنة إعمار الخليل مع 54 مشروعا من 22 دولة مختلفة حول العالم، استطاعت خلالها أن تحقق الفوز في المركز الأول، رغم التحديات المعقدة التي تواجهها المدينة، مشروع ريادي يجمع بين التراث والتنمية".

وذكرت أنها حصدت الجائزة عن مشروع ريادي في البلدة القديمة بالخليل، ما شكّل نموذجا متكاملا في إحياء النسيج العمراني والتاريخي، من خلال ربط أعمال الترميم بالتنشيط الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت إلى أن المشروع الريادي ساهم في خلق فرص اقتصادية حقيقية، خاصة لفئتي النساء والشباب، وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في حماية تراثهم وهويتهم، إلى جانب دعم الحرف التقليدية وإحياء المهن التراثية التي تشكل جزءًا أصيلًا من ذاكرة المدينة.

وأكدت اللجنة أن رؤيتها تنطلق من إيمان عميق بأن التراث لا يُحفظ بالحجر وحده، بل بالإنسان الذي يمنحه الاستمرارية، الأمر الذي انعكس في تركيزها على تمكين المجتمع المحلي، وتعزيز صموده داخل البلدة القديمة.

ولجنة إعمار الخليل هي مؤسسة فلسطينية تأسّست في الثاني عشر من شهر آب عام 1996، بهدف الحفاظ على الخليل مدينة عربية إسلامية والمحافظة على تراثها.

