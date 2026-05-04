استطلاع: 91% من صحفيي غزة لا يثقون بآليات الحماية الدولية

كشفت نتائج استطلاع رأي حديث أجراه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن انهيار شبه كامل في ثقة الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة بآليات الحماية الدولية وقدرة المجتمع الدولي على لجم الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحقهم.

وأظهر الاستطلاع، الذي شمل عينة من الصحفيين في قطاع غزة بينهم مراسلين ومحررون ومصورون (74.5% منهم من ذوي الخبرة التي تتجاوز سبع سنوات)، أن 91.5% منهم لم يلمسوا أي أثر حقيقي للتضامن الدولي، سواء على المستوى الشخصي أو المؤسسي، في حين وصف 57.4% مستوى التضامن العالمي بـ "الضعيف جداً".

وفيما يخص الأدوات الدبلوماسية، أجمع 95.7% من المستطلعين على أن بيانات الإدانة الدولية غير كافية لردع الانتهاكات، مما يشير إلى حاجة ماسة لانتقال المجتمع الدولي من "التوصيف" إلى "التنفيذ". وحول مدى فاعلية القانون الدولي في حماية الصحفيين، اعتبر 55.3% أنه "غير فعال"، بينما اعتبره 36.2% محدود الفعالية، فيما رآه 8.5% فعال.

كما سلط الاستطلاع الضوء على نظرة الصحفيين الفلسطينيين تجاه أداء الإعلام الغربي والمؤسسات الحقوقية الدولية، إذ وصف 68.1% التغطية الغربية لقضية استهداف الصحفيين الفلسطينيين بأنها "غير متوازنة"، بينما رأى 10.6% أنها "منحازة ضدهم".





وفي السياق ذاته، منح 89.3% من المشاركين تقييمًا سلبيًا لدور المؤسسات الحقوقية الدولية في حمايتهم، فيما أكد 83% عدم وجود جدية دولية في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين.

وطالب الصحفيون بإجراءات عملية تتجاوز حدود التضامن الرقمي، حيث أكد 44.7% أن المطلب الأكثر إلحاحاً هو "إجراءات قانونية حقيقية وملاحقة قضائية لمرتكبي الانتهاكات"، إلى جانب ممارسة ضغط سياسي فاعل وتوفير حماية ميدانية مباشرة.

كما طالبوا بضرورة توفير دعم مادي وتقني مباشر (معدات سلامة مهنية، أجهزة بث) وتفعيل قوانين الحماية الدولية قبل فوات الأوان، مؤكدين أن الصمت الدولي الحالي يعد بمثابة "ضوء أخضر" لمواصلة التصفية الجسدية للصحافة في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين