قاسم: لن يكون في لبنان منطقة عازلة والتفاوض المباشر تنازل مجاني

أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أن لبنان يواجه مرحلة خطيرة في ظل عدوان إسرائيلي–أميركي مستمر، مشددًا على أن لا وجود لوقف إطلاق نار، وأن المقاومة مستمرة في مواجهة محاولات سلب الأرض والحقوق.

وقال قاسم في بيان صحفي إن "العدو الصهيوني يتكالب بدعم وإدارة أميركية"، معتبرًا أن صمود المقاومة رغم قلة الإمكانات ومنعها العدو من تحقيق أهدافه، يشكل أساسًا لصياغة مستقبل المنطقة، مؤكدًا أن "الثبات هو الطريق إلى الكرامة والاستقلال".

وأضاف أن العدوان يهدف إلى احتلال الأرض وفرض السيطرة بالقوة، بينما تسعى المقاومة إلى تحريرها وتحقيق العدالة، مشددًا على أن العدو "يعجز عن تحقيق أهدافه مهما تجبّر".

وأوضح أنه "لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان، بل عدوان مستمر"، مندّدًا باستهداف المدنيين والقرى، وارتكاب جرائم القتل والتدمير، ومؤكدًا أن "الصبر والمقاومة هما الخيار".

وأشار إلى أن لبنان هو الطرف المعتدى عليه، وأنه التزم باتفاق 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بينما لم يلتزم الجانب الإسرائيلي، متهمًا إياه بخرق الاتفاق آلاف المرات، وقتل مئات المدنيين، وتدمير المنازل وتهجير السكان.

وبيّن أن انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني جاء تنفيذًا للاتفاق، لافتًا إلى أن المقاومة اعتمدت أساليب جديدة في القتال، تقوم على الكر والفر، وتتيح لها إيقاع خسائر في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي ومنعه من تثبيت وجوده.

وأكد قاسم أنه "لا وجود لخط أصفر ولا منطقة عازلة"، مشددًا على أن خيار المقاومة هو استعادة الأرض، وأن ذلك يتحقق عبر "قوة المقاومة والوحدة الداخلية".

وانتقد قاسم خطاب التحريض ضد المقاومة، داعيًا إلى عدم خدمة "خندق الأعداء"، ومؤكدًا أن دور السلطة يتمثل في تعزيز الوحدة الوطنية، وحماية السيادة، ودعم الجيش، ومعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

كما دعا الحكومة إلى عرض إنجازاتها والالتزام بالدستور واتفاق الطائف دون انتقائية، معتبرًا أن ضعفها يتطلب وضع خطط لبناء الدولة، مؤكداً استعداد المقاومة لدعمها في إطار الوحدة والاستقلال.

وتساءل قاسم عن إمكانية أن تتفق سلطة مع "عدوها" ضد مقاومة شعبها، داعيًا إلى توحيد الجهود لمواجهة "إسرائيل" وتحرير الأرض.

وأشار إلى أربعة عوامل تساعد على تجاوز المرحلة، وهي: استمرار المقاومة، والتفاهم الداخلي، والاستفادة من الاتفاق الإيراني–الأميركي، وأي تحرك دولي أو إقليمي ضاغط على "إسرائيل".

وأكد أن الحل لا يكون بالاستسلام، ولا بفرض نموذج سياسي أو عسكري ضعيف على لبنان، ولا عبر دبلوماسية مقيدة باستمرار العدوان، داعيًا إلى دبلوماسية تؤدي إلى وقف العدوان وتطبيق الاتفاقات.

وأوضح دعمه للتفاوض غير المباشر، مستشهدًا بتجارب سابقة، ورافضًا التفاوض المباشر مع "إسرائيل"، معتبرًا أنه "تنازل مجاني" يخدم أهدافًا سياسية إسرائيلية وأميركية.

ووجّه قاسم رسالة إلى عناصر المقاومة، مثنيًا على دورهم، ومؤكدًا أنهم "يصنعون المستقبل"، كما حيّا عائلات الشهداء والنازحين والداعمين، مشيدًا بوحدة المواقف الوطنية.

وختم بالتأكيد على أهمية التكاتف الداخلي، معتبرًا أن وحدة اللبنانيين هي السبيل لمواجهة التحديات، وتحقيق التحرير، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها.

المصدر / وكالات