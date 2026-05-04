غزة: إتلاف أكثر من 50 طنًا من الأغذية الفاسدة خلال إبريل

04 مايو 2026 . الساعة 14:39 بتوقيت القدس
صورة لبضائع فاسدة تم إتلافها في غزة (أرشيف)
غزة/ رامي رمانة:

كشفت وزارة الاقتصاد عن إتلاف أكثر من 50 طنًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك في قطاع غزة خلال شهر إبريل/نيسان 2026، ضمن حملات رقابية مكثفة.

وأظهرت بيانات رسمية حصلت "فلسطين" على نسخة عنها، تفاوتًا ملحوظًا في كميات المواد المتلفة بين محافظات القطاع، إذ تصدرت محافظتا خان يونس ورفح القائمة بإجمالي بلغ 30.751 طنًا، تلتها محافظتا غزة والشمال بكمية وصلت إلى 15.847 طنًا، في حين سجلت المنطقة الوسطى أقل نسبة إتلاف بواقع 4.127 طنًا.

إتلاف وزارة الاقتصاد
موظف في وزارة الاقتصاد يفتش أحد شاحنات البضائع 



ويعكس هذا التوزيع اتساع نطاق الحملات الرقابية في جنوب القطاع، بالتزامن مع نشاط ملحوظ في حركة السلع وعمليات التخزين خلال الفترة الماضية، ما يزيد من احتمالية ضبط كميات أكبر من المواد منتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الجهات المختصة لتعزيز الرقابة على الأسواق، ومنع تسرب الأغذية الفاسدة إلى المستهلكين، في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة يعيشها سكان القطاع، ما يضاعف من أهمية ضمان سلامة الغذاء وجودته.

