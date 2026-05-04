"كانت تصرخ… ومُنعنا من إنقاذها": رواية صادمة للدفاع المدني في غزة

04 مايو 2026 . الساعة 12:42 بتوقيت القدس
الدفاع المدني غزة في أحد مهام الإنقاذ التي تعرضت للقصف الإسرائيلي

كشف الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، تفاصيل صادمة حول ظروف عمل طواقم الإنقاذ خلال الحرب، مشيرًا إلى أنهم مُنعوا في مرات عديدة من استكمال عمليات الإنقاذ رغم وجود أحياء تحت الأنقاض.

وأوضح بصل في برنامج "غزة بودكاست"، أن طواقم الدفاع المدني كانت تتلقى اتصالات متكررة من مخابرات الاحتلال تطالبها بإخلاء مواقع عملها بشكل فوري، ما كان يجبرها على مغادرة أماكن القصف حتى في ظل وجود مصابين وأطفال عالقين تحت الركام.

مهلة قصيرة 

وأضاف أن هذه الاتصالات وضعت فرق الإنقاذ أمام معضلة صعبة بين الامتثال للأوامر أو الاستمرار في عمليات البحث والإنقاذ، معتبرًا أن الهدف منها كان تسجيل إشعار رسمي أمام العالم دون منح فرصة حقيقية لإنقاذ العالقين.

وأشار إلى أن المهلة الزمنية التي كانت تُمنح للطواقم للإخلاء كانت قصيرة جدًا ولا تكفي لإتمام عمليات الإنقاذ، خاصة في ظل شح الإمكانيات والمعدات اللازمة.

وفي سياق متصل، روى بصل حادثة مؤلمة لطفلة في منطقة الشيخ رضوان، ظلت تصرخ لساعات طويلة تحت الأنقاض، قبل أن يخفت صوتها لاحقًا ويُعلن عن وفاتها، مؤكدًا تكرار مثل هذه المشاهد مع ضحايا آخرين بقوا تحت الركام دون إنقاذ.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #المخابرات الإسرائيلية #الدفاع المدني #الدفاع المدني بغزة

