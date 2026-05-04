خروقات متواصل للهدنة.. غارات وقصف مدفعي إسرائيلي في جنوب لبنان

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق الهدنة في لبنان، حيث نفذت منذ ساعات الصباح سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي، مستهدفة بلدات وقرى متفرقة في جنوب البلاد، في تصعيد ميداني مستمر يطال المناطق المدنية.

وفي التفاصيل الميدانية، أفادت مصادر محلية لبنانية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة زوطر الشرقية في منطقة النبطية، كما استهدف المنطقة الواقعة بين زوطر الشرقية وزوطر الغربية، بالتزامن مع قصف مدفعي طال بلدة زوطر الشرقية مجددًا.

صور وبنت جبيل

في السياق ذاته، شهدت منطقة صور في الجنوب اللبناني تصعيدًا جويًا، حيث نفذت المقاتلات الإسرائيلية غارات على بلدات قانا، ودبعال، وتولين، وشحور.

وفي منطقة بنت جبيل، كثّف الطيران الحربي الإسرائيلي من هجماته، مسجلاً ثلاث غارات على بلدة قلاوية وغارة إضافية على بلدة برعشيت، فيما ترافق التصعيد الجوي مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدتي بيت ياحون وكونين.

ويأتي هذا التصعيد الميداني في سياق الخروقات المتكررة لاتفاق الهدنة من الجانب الإسرائيلي، عبر استهداف متواصل للقرى والبلدات في الجنوب اللبناني.

المصدر / فلسطين أون لاين/ المنار