من المسافة صفر.. القسام تكشف هوية صاحب مشهد شهير لتفجير "الميركافاه"

04 مايو 2026 . الساعة 11:03 بتوقيت القدس
الشهيد كريم أبو عرجة

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مقطع فيديو كشفت فيه عن هوية المقاوم الذي ظهر في المقطع الشهير لتفجير دبابة "ميركفاه" من مسافة صفر.

وأوضحت القسام، ضمن إصدارها من سلسلة "أقمار الطوفان" التي توثق سير مقاتليها، أن المقاوم هو كريم أبو عرجة، الذي استشهد خلال المعارك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وتضمن الفيديو مشاهد متنوعة من حياة أبو عرجة، شملت تدريباته العسكرية، وجولات الرباط، إلى جانب خوضه المعارك، لا سيما في منطقة تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

 

وجاء نشر الفيديو في سياق حملة إعلامية أوسع لكتائب القسام، بثت خلالها مشاهد من سيرة الشهيد كريم أبو عرجة، الذي استشهد في يناير/كانون الثاني 2024 خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك ضمن إصدار حمل عنوان "أقمار الطوفان"، في إطار سلسلة "شهداء القسام في معركة طوفان الأقصى".

المصدر / فلسطين أون لاين
