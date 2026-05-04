الأرصاد الجوية: انخفاض ملموس على الحرارة وفرصة لزخات مطرية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة نسبيا، لذا يكون الجو، اليوم الاثنين، غائما جزئيا الى غائم، وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا وتكون مثيرة للغبار، والبحر مائج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم، وباردا خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا، والبحر مائج.

ويستمر تأثر البلاد بكتلة هوائية الباردة نسبيا، لذا يستمر الجو، يوم غد الثلاثاء، غائما جزئيا الى غائم وباردا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا وتكون مثيرة للغبار، والبحر مائج.

والأربعاء، يكون الجو غائم جزئي لطيفًا في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام ، وتكون الرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر مائج.

والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، معتدلا في المناطق الجبلية، حارًا نسبيًا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر حفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر الأرصاد الجوية المواطنين من خطر الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، ومن تدني مدى الرؤية الافقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن خطر سرعة الرياح، والتي تصل سرعتها في بعض الهبات 50-60كم/ساعة.

