الاحتلال يُجبر مواطناً على هدم منزله ذاتياً في أم طوبا بالقدس

أجبرت بلدية الاحتلال في القدس، الأحد، المواطن محمد عبد الرؤوف أبو طير على هدم منزله ذاتياً في قرية أم طوبا، جنوب شرق المدينة، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأفادت محافظة القدس بأن المنزل يضم أسرة مكوّنة من الزوج والزوجة وخمسة أطفال، إضافة إلى والدي الزوج، وتبلغ مساحته نحو 100 متر مربع، وقد شُيّد عام 2014، فيما فُرضت عليه مخالفات مالية تُقدّر بنحو 45 ألف شيقل.

وتفرض سلطات الاحتلال في القدس سياسة الهدم الذاتي على الفلسطينيين تحت التهديد بالغرامات أو تنفيذ الهدم بآلياتها في حال الرفض، إلى جانب تحميل أصحاب المنازل تكاليف الهدم.

وأكدت محافظة القدس أن هذه السياسة تأتي ضمن ما وصفته بمخطط ممنهج يستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة، عبر التضييق على السكان وتهجيرهم قسراً، لا سيما في الأحياء المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين