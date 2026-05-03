فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مفوضية أممية: غزة "الأخطر في العالم" على الصحفيين

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة البيرة

أسطول الصمود: "إسرائيل" مارست تعذيبًا ممنهجًا بحق الناشط سيف أبو كشك

الاحتلال يُجبر مواطناً على هدم منزله ذاتياً في أم طوبا بالقدس

المركزي الأوروبي: تداعيات الحرب تزيد مخاوف الركود في منطقة اليورو

هيئة البث الإسرائيلية: البطالة في "إسرائيل" تتضاعف بفعل تداعيات الحرب

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

حماس تنعى شهيد نابلس وتدعو إلى تصعيد المواجهة في الضفة الغربية

بينهم طفل.. 3 شهداء وجرحى في خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف النار بغزة

تصعيد إسرائيلي في لبنان: شهداء في غارات مكثفة وتوسيع أوامر الإخلاء جنوبًا

الاحتلال يُجبر مواطناً على هدم منزله ذاتياً في أم طوبا بالقدس

03 مايو 2026 . الساعة 19:58 بتوقيت القدس
...
أجبرت بلدية الاحتلال في القدس المواطن محمد عبد الرؤوف أبو طير على هدم منزله ذاتياً

أجبرت بلدية الاحتلال في القدس، الأحد، المواطن محمد عبد الرؤوف أبو طير على هدم منزله ذاتياً في قرية أم طوبا، جنوب شرق المدينة، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأفادت محافظة القدس بأن المنزل يضم أسرة مكوّنة من الزوج والزوجة وخمسة أطفال، إضافة إلى والدي الزوج، وتبلغ مساحته نحو 100 متر مربع، وقد شُيّد عام 2014، فيما فُرضت عليه مخالفات مالية تُقدّر بنحو 45 ألف شيقل.

وتفرض سلطات الاحتلال في القدس سياسة الهدم الذاتي على الفلسطينيين تحت التهديد بالغرامات أو تنفيذ الهدم بآلياتها في حال الرفض، إلى جانب تحميل أصحاب المنازل تكاليف الهدم.

وأكدت محافظة القدس أن هذه السياسة تأتي ضمن ما وصفته بمخطط ممنهج يستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة، عبر التضييق على السكان وتهجيرهم قسراً، لا سيما في الأحياء المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #هدم منازل #أم طوبا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة