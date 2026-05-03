وزارة الصحة: ارتفاع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار لـ 830

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، تسجيل شهيدين وثلاث إصابات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جرى نقلهم إلى مستشفيات القطاع.

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، الأحد، أن إجمالي عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 830 شهيدًا، إضافة إلى 2,345 إصابة، إلى جانب تسجيل 767 حالة انتشال من تحت الأنقاض.

وفي الإحصائية التراكمية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 72,610، فيما بلغ إجمالي الإصابات 172,448، في ظل استمرار تداعيات العدوان والحاجة المتزايدة للخدمات الطبية والإغاثية.

المصدر / فلسطين أون لاين