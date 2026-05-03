والحصيلة التراكمية إلى أكثر من 72 ألفًا

وزارة الصحة: ارتفاع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار لـ 830

03 مايو 2026 . الساعة 14:26 بتوقيت القدس
أداء صلاة الجنازة على شهيد شهداء في غزة (تصوير: تامر قشطة)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، تسجيل شهيدين وثلاث إصابات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جرى نقلهم إلى مستشفيات القطاع.

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، الأحد، أن إجمالي عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 830 شهيدًا، إضافة إلى 2,345 إصابة، إلى جانب تسجيل 767 حالة انتشال من تحت الأنقاض.

وفي الإحصائية التراكمية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 72,610، فيما بلغ إجمالي الإصابات 172,448، في ظل استمرار تداعيات العدوان والحاجة المتزايدة للخدمات الطبية والإغاثية.

المصدر / فلسطين أون لاين
