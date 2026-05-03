نيويورك تايمز: "إسرائيل" تُطبّق نموذج غزة في جنوب لبنان

يتواصل الدمار في جنوب لبنان مع توسّع الهجوم البري للاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع مارس/آذار، في ظل اعتماد جيش الاحتلال الإسرائيلي تكتيكات مشابهة لما نفّذه في قطاع غزة، وفق ما كشفته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وذكرت الصحيفة أن بلدات حدودية عدة، أبرزها بنت جبيل، تعرضت لعمليات هدم واسعة حولت أحياء كاملة إلى أنقاض، في إطار مساعٍ لفرض "منطقة عازلة" تمتد عدة أميال داخل الأراضي اللبنانية. وتظهر صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو حجم الدمار الذي طال عشرات القرى والبنى التحتية المدنية، بما فيها المدارس والمستشفيات والمساجد.

وقال وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن النهج المتّبع في جنوب لبنان مستوحى من التكتيكات العسكرية التي استخدمها الاحتلال في غزة، والتي اعتمدت على تدمير واسع للمباني والممتلكات.

وبحسب المعطيات التي استندت إليها الصحيفة، أسفرت الضربات الإسرائيلية منذ بدء الحرب عن استشهاد أكثر من 2600 لبناني، ونزوح ما يزيد على مليون شخص، فيما تتواصل العمليات العسكرية رغم الإعلان عن وقف إطلاق نار برعاية أميركية.

ويرى خبراء قانونيون ومنظمات حقوقية أن تدمير البنية التحتية المدنية دون مبرر عسكري يُعد جريمة حرب. وقال رمزي قيس، الباحث في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن "التدمير الواسع والمتعمّد للأعيان المدنية دون ضرورة عسكرية واضحة يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني".

من جانبها، قالت باربرا ماركوليني، الباحثة في منظمة العفو الدولية، إن النمط المستخدم في جنوب لبنان "يماثل تماماً ما وثّقناه في غزة"، معتبرة أن ذلك يشير إلى استراتيجية متكررة تعتمدها "إسرائيل" في مناطق النزاع.

