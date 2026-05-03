فقدان جنديين أمريكيين خلال مناورات "الأسد الأفريقي"

03 مايو 2026 . الساعة 16:39 بتوقيت القدس
أعلنت قيادة القوات الأمريكية فقدان جنديين أمريكيين أثناء مشاركتهما في مناورات الأسد الأفريقي

أعلنت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا والجيش المغربي، الأحد، فقدان جنديين أمريكيين أثناء مشاركتهما في مناورات "الأسد الأفريقي 2026" قرب منطقة كاب درعة التدريبية القريبة من مدينة طانطان، وذلك منذ يوم السبت.

وأوضح الجانبان، في بيانين منفصلين، أن القوات الأمريكية والمغربية، إلى جانب قوات أخرى مشاركة في المناورات، باشرت عمليات بحث وإنقاذ مشتركة برًا وجوًا وبحرًا، فيما لا تزال ظروف الحادث قيد التحقيق.

وذكر الجيش المغربي أن فقدان الجنديين وقع بالقرب من جرف صخري في منطقة التدريب.

وتعد مناورات الأسد الأفريقي أكبر تدريب عسكري سنوي تشرف عليه القيادة الأمريكية في أفريقيا، وتهدف لتعزيز التنسيق العملياتي بين القوات الأمريكية ونظرائها من دول حلف شمال الأطلسي ودول أفريقية شريكة.

وبدأت فعاليات المناورة الحالية في 27 أبريل وتستمر حتى 8 مايو، في أربع دول هي: المغرب وغانا والسنغال وتونس، فيما يُجرى الجزء الأكبر من التدريبات داخل الأراضي المغربية بمشاركة نحو 5 آلاف جندي من أكثر من 40 دولة.

المصدر / رويترز
#مناورات #المغرب #جنود أمريكان #القوات الأمريكية #الأسد الأفريقي

