الاحتلال يمدد اعتقال ناشط مشارك في "أسطول الصمود"

03 مايو 2026 . الساعة 13:17 بتوقيت القدس
قرر الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، تمديد اعتقال الناشط تياغو أفيلا، أحد أبرز المشاركين في "أسطول الصمود" المتجه إلى قطاع غزة، وذلك بحجة الانتماء إلى "منظمة إرهابية".

وفي سياق منفصل، نقلت صحيفة "هآرتس" عن ثلاثة نشطاء أستراليين شاركوا في الأسطول الدولي، قولهم إن جنودًا إسرائيليين اعتدوا عليهم جسدياً خلال التعامل معهم، مشيرين إلى أنهم تعرضوا للضرب بأعقاب البنادق.

وهاجمت قوات الاحتلال فجر الخميس أسطول الصمود "الحرية" أثناء توجهه لسواحل غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع، وامداده بالمساعدات الإنسانية. واعتقلت نحو 175 ناشطا وبدأت نقلهم إلى "إسرائيل".

وفي 26 أبريل/نيسان الماضي ، أبحرت من جزيرة صقلية الإيطالية "مهمة ربيع 2026" التابعة لـ"أسطول الصمود العالمي"، الذي يهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة وإيصال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين، بعد استكمال استعداداته الأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حصار غزة #بحرية الاحتلال #الاحتلال الإسرائيلي #أسطول الصمود

