"شرطة القرارة" تلقي القبض على لص جوالات بخان يونس

ألقت شرطة القرارة بمحافظة خان يونس القبض على مشتبه به بسرقة عشرات الهواتف المحمولة من المواطنين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة وحماية الممتلكات.

وأفادت "شرطة القرارة"، في بيان لها، الأحد، بأن المتهم اعترف خلال التحقيقات بقيامه بسرقة نحو 50 هاتفًا محمولًا من مناطق متفرقة، مستغلًا حالات الازدحام وأوقات الليل لتنفيذ جرائمه.

وأوضحت أن التحريات قادت إلى تحديد مكان وجود جزء من المسروقات، حيث تم ضبط 9 هواتف محمولة إلى جانب جهاز شحن متنقل (باوربنك) ومبلغ 5 آلاف و720 شيكل.

وأكدت الشرطة أنه جرى تحويل المتهم إلى النيابة العامة مرفقًا بالمضبوطات، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه وفق الأصول.