نتنياهو: الجيش المصري يبني قوته ويجب مراقبة ذلك

03 مايو 2026 . الساعة 11:54 بتوقيت القدس
الجيش المصري نفذ مناورات بالذخيرة الحية مؤخرًا

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن "الجيش المصري يبني قوته ويجب مراقبة ذلك".

وأضاف نتنياهو خلال اجتماع مغلق له، ونقلته وسائل إعلام عبرية، الأحد: "لدينا علاقة مع مصر، لكن يجب منع تراكم مفرط للقوة العسكرية".

من ناحيته حذر الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك من احتمال تغير ميزان القوى بسبب تحديث الجيش المصري.

 وأشار إلى مخاوف من ترتيبات سيناء والتسلح، فيما تحدثت تقارير وتحليلات إسرائيلية حديثة عن قلقٍ من تقارب مصر مع قوى إقليمية مثل تركيا وتأثير ذلك على دولة الاحتلال.

وكان الجيش المصري أعلن قبل أيام تنفيذ المرحلة الرئيسية من المشروع التكتيكي "بدر 2026" في شبه جزيرة سيناء.

