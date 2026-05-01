حين تتشابه الحروب وتختلف النتائج: غزة اليوم في ميزان التجارب

ليست الحروب مجرد صراع ناري يُقاس بعدد الطائرات والصواريخ، بل هي اختبار عميق لبنية المجتمعات من الداخل.

كم من دولة امتلكت جيوشًا كبيرة وسقطت سريعًا، وكم من مجتمعٍ مُحاصرٍ صمد رغم اختلال ميزان القوة.

وفي خضمّ الحرب الحالية على قطاع غزة، يعود السؤال بقوة: لماذا تصمد بعض الجبهات، بينما تتكسر أخرى عند أول صدمة؟

ما يحدث في غزة اليوم ليس مجرد جولة عسكرية عابرة، بل حرب قاسية وممتدة، ذات كلفة إنسانية هائلة، واستهداف واسع للبنية التحتية والحياة المدنية.

ومع ذلك، ورغم كل هذا الثقل، لا يزال المجتمع قائمًا، لم ينهَر، ولم يتحول إلى حالة تفكك شامل كما حدث في تجارب أخرى.

لفهم هذا المشهد، لا بد من العودة إلى نماذج تاريخية قريبة، تقرأ “الداخل” قبل “الخارج”.

في غزو العراق 2003، لم تكن الضربة العسكرية وحدها كفيلة بإسقاط الدولة بهذه السرعة، بل جاء السقوط نتيجة تراكم طويل من التصدعات الداخلية.

سنوات الحصار أضعفت المجتمع، والانقسامات السياسية والمجتمعية عمّقت الفجوة بين الدولة ومحيطها، وما إن بدأت العمليات العسكرية حتى تهاوت البنية بسرعة لافتة.

ثم جاءت قرارات ما بعد الحرب، كحلّ الجيش وتفكيك مؤسسات الدولة، لتُحوّل السقوط إلى تفكك شامل استمر لسنوات.

لم يكن العامل الحاسم هو القصف فقط، بل هشاشة الداخل لحظة الاختبار.

في المقابل، تقدّم غزة اليوم نموذجًا مختلفًا في سياق الحرب الجارية.

ورغم أن القطاع يعيش منذ سنوات تحت حصار خانق، وتحت ضغط اقتصادي وإنساني شديد، فإن لحظة الحرب أعادت ترتيب الأولويات داخل المجتمع.

تراجعت الخلافات، أو على الأقل تم تحييدها، لصالح هدف أكثر إلحاحًا: البقاء والصمود.

الفصائل، العائلات، والمجتمع المدني، وجدوا أنفسهم أمام معادلة وجودية، فكان الخيار العام هو تثبيت الجبهة الداخلية قدر الإمكان، رغم الألم والخسارة.

هذا لا يعني أن غزة خالية من الأزمات أو التباينات، لكن الفارق الجوهري أن المجتمع – في لحظة الخطر – لم يسمح لهذه التباينات أن تتحول إلى صراع داخلي مفتوح.

وهنا يكمن أحد أهم عناصر الصمود: إدارة الخلاف، لا إنكاره، وتأجيله حين يصبح الوجود مهددًا.

أما إيران، فمنذ الثورة الإيرانية 1979، بنت نموذجًا مختلفًا يقوم على مزيج من الأيديولوجيا والمؤسسات.

تعرضت لضغوط عسكرية واقتصادية وسياسية، ومحاولات متكررة لإحداث تغيير من الداخل، لكنها استطاعت الحفاظ على تماسكها النسبي.

السبب لا يعود فقط إلى القوة الأمنية، بل إلى وجود إطار فكري وسياسي يمنح شريحة واسعة من المجتمع إحساسًا بالانتماء إلى مشروع أكبر.

الصمود هنا ليس مطلقًا، لكنه قائم على وجود نواة صلبة قادرة على امتصاص الصدمات.

أما لبنان، فالقضية فيه أكثر تعقيدًا.

التعددية السياسية والطائفية، التي كان يمكن أن تكون مصدر غنى، تحولت في غياب مشروع وطني جامع إلى عامل انقسام.

تجربة الحرب الأهلية اللبنانية لا تزال حاضرة في الذاكرة، وما تبعها من أزمات متكررة يعكس هشاشة التوازن الداخلي.

وفي الأزمات الحديثة، الاقتصادية والسياسية، ظهر بوضوح أن غياب التوافق الوطني يجعل أي ضغط خارجي مضاعف التأثير.

ما الذي تقوله هذه النماذج مجتمعة؟

تقول إن الحروب لا تُحسم فقط في ميدان القتال، بل في بنية المجتمع نفسه:

- الجبهة الداخلية المتماسكة قادرة على امتصاص الضربات.

- الانقسام الداخلي يحوّل أي ضغط خارجي إلى انهيار سريع.

- وجود فكرة جامعة أو مشروع وطني يمنح المجتمعات قدرة أعلى على الاستمرار.

- غياب هذا الإطار يفتح الباب أمام التفكك، حتى دون حرب شاملة.

في ضوء ذلك، يمكن قراءة ما يحدث في غزة اليوم بوصفه أكثر من مجرد مواجهة عسكرية..إنه اختبار يومي لقدرة مجتمعٍ محاصرٍ على البقاء متماسكًا تحت أقسى الظروف.

ورغم كل ما يُسجَّل من دمار وخسائر، فإن بقاء النسيج الاجتماعي قائمًا، ولو بالحد الأدنى، هو بحد ذاته عامل قوة في معادلة غير متكافئة.

الخلاصة هنا ليست في تمجيد تجربة أو إدانة أخرى، بل في فهم الدرس:

القوة لا تُقاس فقط بما تملك من سلاح، بل بما تملك من تماسك داخلي عندما يُختبر كل شيء.

ومن غزة، في ظل هذه الحرب القاسية، يُعاد طرح السؤال على الجميع:

هل نملك ما يكفي من الوحدة لنصمد… حين تصبح الكلفة أكبر من كل الاحتمالات؟