وزارة الحرب الإسرائيلية: آلاف الأطنان من المعدات العسكرية تصل خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية أن عمليات الإمداد العسكري عبر الجو والبحر شهدت توسعًا ملحوظًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفق مصادر عبرية، رست سفينتا شحن في ميناءي أسدود وحيفا، كما وصلت عدة طائرات محملة بآلاف الذخائر الجوية والبرية، إضافة إلى شاحنات عسكرية ومركبات قتالية من نوع JLTV، ومعدات أخرى بلغ حجمها الإجمالي نحو 6,500 طن.

ووفق وزارة الحرب الإسرائيلية فإن إجمالي ما وصل إلى "إسرائيل" منذ بدء عملية "زئير الأسد" تجاوز 115,600 طن من المعدات العسكرية، نُقلت عبر 403 رحلات جوية و10 شحنات بحرية، في إطار تعزيز القدرات القتالية وتوسيع الجسر اللوجستي الداعم للعملية.

ومعظم الأسلحة وفق ما كشفته وسائل إعلامية إسرائيلية من الولايات المتحدة الأمريكية، وغالبا ما تكن هبات ودعم مجاني دون مقابل.

