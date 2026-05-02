"الصحة": 7 شهداء و8 مصابين في غزة خلال 48 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية سبعة شهداء، بينهم أربعة جدد وثلاثة جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، إضافة إلى ثمانية مصابين بجروح متفاوتة.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر السبت، ووصل " " نسخة عنه، أن فرق الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى عدد من الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، بسبب استمرار الدمار وتعطل حركة الإنقاذ.

وبيّنت أن إجمالي عدد الشهداء والمصابين منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بلغ 828 شهيدًا و2,342 مصابًا، فيما تم انتشال 767 جثمانًا من مواقع مختلفة.

وكما أشارت الوزارة إلى أن الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وصلت إلى 72,608 شهداء و172,445 مصابًا، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتدهور الأوضاع الصحية في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين