الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والمستوطنون يهاجمون مسافر يطا وسعير

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، حملة اقتحامات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، تزامنًا مع اعتداءات نفذها مستوطنون بحق أراضي المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين معتصم دنديس ويوسف غانم، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما في قرية كفر قود غرب المدينة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك بلدة عرابة وقرية بير الباشا جنوب جنين، إلى جانب بلدة السيلة الحارثية غربًا، وداهمت عددًا من منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات إضافية.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنًا ونجله من مخيم عقبة جبر. وأوضح نادي الأسير أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا والمخيم، واعتقلت المواطن سائد فرحات ذياب الفراني من مكان عمله، ثم أجبرته على الاتصال بوالده لتسليم نفسه، قبل أن تعتقله لاحقًا، مشيرًا إلى أنهما من قطاع غزة.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حازم واصف العجوز، إلى جانب نياز جابر "زنديق" (42 عامًا)، عقب مداهمة منزليهما في عمارة سكنية قرب مخيم نور شمس شرق المدينة.

وفي سياق متصل، صعّد مستوطنون اعتداءاتهم على أراضي المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل، حيث أطلقوا مواشيهم في الأراضي الزراعية واقتلعوا وكسروا نحو 30 شجرة زيتون في خربة "رجوم إعلي".

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة إن المستوطنين، القادمين من مستوطنة "كرمئيل" والبؤر الاستيطانية المحيطة بها، نفذوا اعتداءاتهم بحماية قوات الاحتلال، مستهدفين أراضي تعود ملكيتها للمواطن محمود إبراهيم العدرة.

كما أطلق مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، مواشيهم في أراضي المواطنين بمنطقة حمروش شرق بلدة سعير شمال شرق الخليل، ما أدى إلى تدمير مزروعاتهم.

وطالب أهالي القرى والخرب والبادية في مسافر يطا وبلدة سعير المؤسسات المحلية والدولية بالتدخل العاجل لحمايتهم، ووقف اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة على أراضيهم وممتلكاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين